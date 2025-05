Zelenskyj: Rusko zhromažďuje 50.000 vojakov pri Sumskej oblasti

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko pri hraniciach s ukrajinskou Sumskou oblasťou zhromažďuje až 50.000 vojakov. Ukrajinskí predstavitelia v uplynulých dňoch potvrdili, že ruským silám sa v regióne podarilo dobyť niekoľko dedín v snahe zriadiť tam „nárazníkovú zónu“. TASR o tom píše na základe stredajších správ agentúr AFP a Reuters.



„Ich najväčšie a najsilnejšie jednotky sú v súčasnosti na kurskom fronte,“ povedal Zelenskyj novinárom. „Vytláčajú naše jednotky z Kurskej oblasti a pripravujú útočné akcie v Sumskej oblasti,“ dodal. Ukrajina podľa Zelenského slov uskutočnila kroky, aby zabránila väčšej ofenzíve v tomto regióne.



Ukrajinský prezident tiež navrhol, aby sa uskutočnilo trojstranné stretnutie medzi ním, americkým prezidentom Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. „Ak Putinovi nevyhovuje bilaterálne stretnutie alebo ak všetci chcú, aby to bolo trojstranné stretnutie, nemám nič proti tomu. Som pripravený na akýkoľvek formát,“ povedal Zelenskyj, ktorý by bol "veľmi rád", keby Trump zasiahol ruský bankový a energetický sektor novými tvrdšími sankciami v reakcii na vlnu ruských leteckých útokov a nesúhlas Moskvy s prímerím.



Ukrajina zatiaľ podľa Zelenského z ruskej strany nedostala memorandum, ktoré by malo položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu. O jeho vytvorení informoval Putin 19. mája po telefonáte s Trumpom.