Zelenskyj: Pracujeme na príprave evakuácie obyvateľov Mariupola

Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu v nočnom videopríhovore venoval situácii v obkľúčenom Mariupole a informoval, že sa stále snažia o evakuáciu všetkých ľudí a "všetkých hrdinov, ktorí bránia" toto mesto. Správu priniesol portál britskej stanice Sky News.



"Toto je extrémne ťažká úloha. Ale je naliehavá. Som si istý, že každý chápe hlavnú príčinu komplikácií - to, kde je problém. Ale nestrácame nádej. Neprestaneme. Každý deň hľadáme diplomatické možnosti, ktoré by to vyriešili. Zajtra (v nedeľu) bude náš tím pracovať na príprave ďalších humanitárnych koridorov pre všetkých obyvateľov Mariupola a okolitých obcí," dodal ukrajinský prezident.



Zelenskyj vo videopríhovore tiež oznámil, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu pred dva a pol mesiacom bolo v jeho krajine útokmi zasiahnutých takmer 200 kultúrnych pamiatok.



"K 7. máju ruská armáda zničila alebo poškodila už takmer 200 lokalít kultúrneho dedičstva," povedal prezident vo videu z Kyjeva.



Medzi týmito pamiatkami je aj múzeum ukrajinského básnika a filozofa Hryhorija Skovorodu v Charkovskej oblasti, ktoré v predchádzajúcu noc zasiahla ruská raketa, uviedol v sobotu večer Zelenskyj.



"Raketou zničili múzeum. Múzeum filozofa a básnika, ktorý žil v 18. storočí, ktorý učil ľudí, aký je pravý kresťanský prístup k životu a ako človek porozumie sám sebe. Zdá sa, že pre Rusko je toto strašné nebezpečenstvo - múzeá, kresťanský prístup k životu a sebapoznanie. Každý deň tejto vojny urobí ruská armáda niečo, na čo nie sú slová," povedal prezident.



Zmienil sa aj o sobotňajšom raketovom útoku na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Povedal, že útok bol namierený "proti mestu, kde je takmer na každej ulici niečo pozoruhodné, niečo historicky cenné".



"Ale ruskej armáde na tom nezáleží. Iba zabíjajú a ničia. Odesa? Charkovská oblasť? Donbas? Je im to jedno," dodal Zelenskyj.



"Žiaľ, zlo sa znovu vracia vtedy, keď si ľudia nevážia práva iných ľudí, keď ignorujú zákony a ničia kultúru," povedal podľa agentúry DPA Zelenskyj. "Presne to sa stalo ruskému štátu. Preto sa teraz musíme všetci brániť. Musíme brániť našich ľudí, naše mestá a dokonca naše múzeá, lebo sa stávajú terčmi ruských raketových úrokov," dodal.



Svet si v nedeľu a v pondelok pripomenie víťazstvo nad nacistami v druhej svetovej vojne, pokračoval Zelenskyj.



Ale konanie Ruska by malo "každému štátu a každému národu pripomenúť, že zlo sa nedá poraziť raz a navždy", dodal ukrajinský prezident.