Zelenskyj: Rusku by mali odobrať právo veta v Bezpečnostnej rade OSN

New York 20. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu na pôde Bezpečnostnej rady OSN označil ruskú vojenskú inváziu do jeho krajiny za "zločineckú" a Moskve by podľa neho malo byť odobraté právo veta v tomto najvplyvnejšom orgáne svetovej organizácie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Väčšina sveta uznáva pravdu o tejto vojne," uviedol Zelenskyj na schôdzke bezpečnostnej rady k vojne na Ukrajine, kým ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia sedel oproti nemu.



"Je to zločinecká a nevyprovokovaná agresia Ruska proti nášmu štátu, zameraná na obsadenie ukrajinského územia a zdrojov," dodal.



Ukrajinský prezident zároveň vyzval na udelenie právomoci Valnému zhromaždeniu OSN prekonať právo veta Ruska, čo nazval "nevyhnutným krokom". "Je nemožné zastaviť vojnu, pretože všetko úsilie je vetované agresorom," podotkol Zelenskyj.



Ako dodal, "žiaľ, toto miesto v bezpečnostnej rade, ktoré Rusko okupuje nelegálne", obsadili "klamári, ktorých prácou je očistiť agresiu a genocídu" vykonávanú Ruskom na Ukrajine, cituje Zelenského britský denník The Guardian.



Súčasný systém v OSN podľa neho znamená, že ostatní členovia organizácie majú menší vplyv než právo veta Ruska.



"Viem, že OSN je toho schopná viac. Som presvedčený, že Charta OSN môže skutočne fungovať. V záujme mieru a bezpečnosti na celom svete," uviedol Zelenskyj.



Ruský veľvyslanec pri OSN Nebenzia sa počas väčšiny Zelenského prejavu pozeral do svojho telefónu, všíma si Guardian.