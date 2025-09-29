< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Rusku sa nepodarilo destabilizovať Moldavsko
Voľby boli podľa AFP považované za kľúčové pri rozhodovaní o tom, či Moldavsko ako kandidátska krajina prehĺbi svoje vzťahy s EÚ, alebo sa obráti smerom k Rusku.
Autor TASR
Kišiňov 29. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zagratuloval moldavskej vládnej Strane akcie a solidarity (PAS) k víťazstvu v nedeľných parlamentných voľbách. Rusku sa podľa neho nepodarilo krajinu destabilizovať. PAS vo voľbách jasne zvíťazila so ziskom viac ako 50,15 percenta hlasov a bude môcť vládnuť bez koaličného partnera. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Rusko nedokázalo destabilizovať Moldavsko ani po vynaložení obrovských prostriedkov na jeho oslabenie a korumpovanie každého, koho mohlo,“ povedal Zelenskyj vo videoprejave na Varšavskom bezpečnostnom fóre.
Poreurópsky orientovaná PAS sa medzičasom vyhlásila za víťaza volieb. Líder strany a predseda parlamentu Igor Grosu vyhlásil, že získanie väčšiny 55 kresiel v 101-člennom zákonodarnom zbore bolo mimoriadne náročné. „Rusko vložilo do boja všetko, čo malo. Voľby nevyhrala len PAS, vyhrali ľudia,“ zdôraznil na tlačovej konferencii.
Voľby boli podľa AFP považované za kľúčové pri rozhodovaní o tom, či Moldavsko ako kandidátska krajina prehĺbi svoje vzťahy s EÚ, alebo sa obráti smerom k Rusku. Zakladateľka PAS a moldavská prezidenta Maia Sanduová pred voľbami varovala, že Moskva vyvíja na Moldavsko obrovský tlak a vynakladá „stovky miliónov eur na financovanie politických strán, podplácanie voličov a trénovanie mladých ľudí na destabilizačné aktivity“.
