Zelenskyj: Ruský teror možno zastaviť len na bojisku

Kyjev 14. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že ruský "teror" možno zastaviť len na bojisku. Prezident to povedal po tom, ako ruské okupačné sily v rámci novej vlny útokov zasiahli obytnú budovu a energetickú infraštruktúru.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Je možné zastaviť ruský teror? Áno, je. Dá sa to urobiť inak ako na bojisku na Ukrajine? Žiaľ, nie," povedal Zelenskyj vo svojom každodennom príhovore a dodal, že ukrajinská armáda v sobotu zostrelila viac ako 20 z 30 ruských rakiet.



Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko uviedol, že v sobotu boli vo "väčšine regiónov" Ukrajiny v dôsledku ruských útokov vyhlásené mimoriadne výpadky elektrickej energie.



"Nepriateľ dnes opäť zaútočil na energetické zariadenia a rozvodnú sieť krajiny. K útokom došlo v Charkovskej, Ľvovskej, Ivanofrankivskej, Záporožskej, Vinnickej a Kyjevskej oblasti," uviedol Haluščenko na Facebooku.



Dodávatelia energie sa usilujú opraviť energetickú sieť, keďže zima sa prehlbuje a Rusko pokračuje v systematických útokoch na energetickú infraštruktúru.



Zelenskyj privítal v sobotu rozhodnutie Británie posilniť pozíciu Ukrajiny na bojiskách.



Britský premiér Rishi Sunak hovoril počas sobotňajšieho telefonátu so Zelenským o ambícii Británie týkajúcej sa posilnenia pomoci pre Ukrajinu prostredníctvom poskytnutia tankov Challenger 2 a ďalších delostreleckých systémov.



Moldavsko medzitým oznámilo, že po novej vlne ruských útokov na susednú Ukrajinu našlo na svojom území úlomky rakety, a útoky odsúdilo.



"Brutálna vojna Ruska proti Ukrajine má opäť priamy vplyv na Moldavsko," napísala na Twitteri moldavská prezidentka Maia Sanduová a zverejnila fotografie zvyšku rakety.



"Pohraničná polícia našla úlomky rakety pri dedine Larga na severe Moldavska. Dôrazne odsudzujeme dnešné zintenzívnené útoky," uviedla Sanduová.