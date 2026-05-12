Zelenskyj: S AI spoločnosťou Palantir posilníme obranu Ukrajiny
Autor TASR
Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že sa v Kyjeve stretol s generálnym riaditeľom poprednej spoločnosti v oblasti umelej inteligencie Palantir s významnou pozíciou v amerických ozbrojených silách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Existujú isté oblasti, kde si môžeme pomôcť navzájom, posilniť obranu Ukrajiny, Ameriky a našich partnerov,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Diskutovali sme o technologickom rozvoji v kontexte bojových operácií i potrieb civilistov,“ priblížil.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov osobitne uviedol, že sa stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti Alexom Karpom a že obe strany majú v úmysle prehĺbiť spoluprácu. „Počas stretnutia sme tímu z Palantiru ukázali, ako Ukrajina ochraňuje svoju oblohu, zastavuje nepriateľov na fronte a zasahuje ruskú ekonomiku,“ uviedol vo vyhlásení.
„Naším cieľom je prehĺbiť partnerstvo s Palantirom v oblasti riešení umelej inteligencie a projektov obranných technológií, ktoré Ukrajine poskytujú technologický náskok,“ uviedol Fedorov.
