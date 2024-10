Zelenskyj: S európskymi lídrami nerokujem o prímerí s Ruskom

Paríž 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom poprel špekulácie, že na rozhovoroch s európskymi lídrami rokuje o podmienkach prímeria vo vojne s Ruskom. Označil to za dezinformácie, ktoré šíri Moskva. Zelenskyj s Macronom rokoval aj o ďalšej vojenskej podpore, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a DPA.



"Toto nie je témou našich rozhovorov," vyhlásil Zelenskyj na margo možného prímeria. "Nie je to pravda. Rusko častokrát pracuje s mediálnymi dezinformáciami, takže šírenie takýchto správ je pochopiteľné," dodal ukrajinský prezident.



Zelenskyj taktiež vyhlásil, že Ukrajina potrebuje podporu Západu pred prichádzajúcou zimou. Priznal, že vojenská situácia na východe Ukrajiny je náročná.



Macron zdôraznil, že na stretnutí opätovne vyjadril podporu "ukrajinskému odporu proti ruskej invázii". AFP pripomína, že lídri sa stretli deň po nezvyčajnej návšteve prezidenta Macrona vo vojenskom tábore na východe Francúzska, kde francúzske sily cvičia príslušníkov novovzniknutej ukrajinskej brigády.



Stretnutie s Macronom je súčasťou Zelenského cesty po viacerých európskych štátoch. Vo štvrtok sa v Londýne stretol aj s novým generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a britským premiérom Keirom Starmerom. Neskôr vo štvrtok sa zíde aj s talianskou premiérkou Georgiou Meloniovou.



V piatok ráno Zelenskyj navštívi Vatikán, kde ho prijme pápež František. Následne odletí do Nemecka, kde bude rokovať s kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.



Kľúčovou súčasťou Zelenského cesty po Európe je predstavenie jeho "víťazného plánu". O pláne rokoval aj s Macronom, ktorému poďakoval za doterajšiu podporu zo strany Francúzska.