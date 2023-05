Zelenskyj: S firmou BAE pracujeme na otvorení podniku na výrobu zbraní

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajina pracuje s významnou britskou zbrojárskou spoločnosťou BAE Systems na zriadení jej ukrajinského podniku, kde sa budú vyrábať a opravovať zbrane, od tankov až po delostreleckú výzbroj. V utorok večer to v príhovore oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého v stredu citovali tlačová agentúra Reuters a portál britského denníka The Guardian.



Zelenského oznam nasledoval po tom, čo sa stretol s predstaviteľmi BAE vrátane výkonného riaditeľa spoločnosti Charlesa Woodburna.



"Je to naozaj obrovský výrobca zbraní – zbraní toho druhu, ktorý teraz potrebujeme a aj budeme potrebovať. Pracujeme na vybudovaní vyhovujúceho podniku na Ukrajine na ich výrobu a opravu. Bude určený pre širokú škálu zbraní, od tankov po delostrelectvo," uviedol Zelenskyj v príhovore. Ďalšie podrobnosti nespomenul.



Zelenskyj predtým informoval, že obe strany sa dohodli na začatí prác na otvorení kancelárie BAE na Ukrajine.



Prebiehajúca spolupráca je najnovším znakom toho, že Británia hrá vo vyzbrojovaní ukrajinských síl dôležitú úlohu, píše denník Daily Telegraph.