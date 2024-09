Zelenskyj s Khanom: Je nevyhnutné dodržiavať Rímsky štatút ICC

Kyjev 12. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok stretol s hlavným prokurátorom Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karimom Khanom. Rokovali o tom, ako vymôcť medzinárodné zatykače ICC na ruských predstaviteľov pre vojnové zločiny na Ukrajine. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Je nevyhnutné dodržiavať Rímsky štatút a zabezpečiť, aby sa rozhodnutia súdov o zatykačoch na ruských vojnových zločincov neignorovali," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.



ICC vydal v marci 2023 zatykač na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa ICC existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Putin začiatkom septembra navštívil Mongolsko, ktoré uznáva jurisdikciu ICC. Za normálnych okolností by malo preto Putina zatknúť a vydať. To sa však nestalo. Išlo o prvú návštevu ruského lídra v krajine, ktorá je zmluvnou stranou ICC.



V tejto súvislosti preto Ukrajina vo štvrtok Mongolsku adresovala demarš. V diplomatickej praxi ide o vyjadrenie nesúhlasného postoja voči postupu vlády, ktorej je adresovaný. Kyjev v ňom mongolským diplomatom vyjadril "hlboké znepokojenie" nad rozhodnutím nezatknúť ruského prezidenta. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny tiež uviedlo, že tento krok bude mať dopad na bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami.