Zelenskyj s manželkou v utorok navštívi Írsko
Okrem stretnutia s premiérom absolvujú aj zdvorilostnú návštevu u novej írskej prezidentky Catherine Connollyovej.
Autor TASR
Kyjev 1. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navštívi Írsko, pričom pôjde o jeho prvú oficiálnu návštevu tejto krajiny v úrade prezidenta. V Dubline absolvuje bilaterálne stretnutie s írskym predsedom vlády Micheálom Martinom. V pláne má aj otvorenie írsko-ukrajinského ekonomického fóra spoločne s írskym vicepremiérom Simonom Harrisom a ministerkou zahraničných vecí Helen McEnteeovou. TASR o tom informuje podľa správ staníc Sky News a BBC.
Spolu so Zelenským pricestuje do Írska aj jeho manželka Olena. Okrem stretnutia s premiérom absolvujú aj zdvorilostnú návštevu u novej írskej prezidentky Catherine Connollyovej.
Írska vláda vyhlásila, že táto návšteva je príležitosťou posilniť veľmi blízke vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. Okrem toho podľa nej poukazuje na neotrasiteľnú podporu zo strany Írska.
Hoci pôjde podľa britských staníc o Zelenského prvú oficiálnu návštevu Írska, agentúra DPA pripomína, že ukrajinský prezident sa vo februári tohto roku zastavil v Írsku, kde jeho lietadlo pristálo na doplnenie paliva pred odletom do Washingtonu. Írsky premiér sa vtedy stretol so Zelenským na letisku a vyjadril podporu Ukrajincom.
Írsko je podľa Sky News od začiatku ruskej invázie spojencom Ukrajiny, pričom poskytlo útočisko viac ako 120.000 Ukrajincom, z ktorých približne 80.000 naďalej žije v Írsku.
Agentúra DPA konštatuje, že táto návšteva sa uskutoční v čase, keď je Zelenskyj pod tlakom zo strany Spojených štátov, aby súhlasil s mierovým návrhom na ukončenie vojny na Ukrajine.
