S obnovou Ukrajiny nemožno čakať na koniec vojny, vyzval Zelenskyj

Kyjev 5. júla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok na to, aby sa s obnovou zničenej infraštruktúry jeho krajiny nečakalo na koniec ruskej invázie. Mnohé je potrebné urobiť bezodkladne, zdôraznil v pravidelnom večernom videopríhovore. Informovala o tom agentúra DPA.



Zelenskyj poukázal na to, že v oblastiach, ktoré po obsadení ruskými jednotkami znovu ovládli ukrajinské sily, boli zničené desaťtisíce domov. Je tiež potrebné už teraz začať prípravy na zimu, okrem iného z hľadiska zaistenia bezpečného zásobovania energiami.



Veľké časti ukrajinského hospodárstva sú v dôsledku bojov ochromené a tisíce podnikov zastavili prevádzku, uviedol Zelenskyj v príhovore. Pri obnove Ukrajiny by však podľa neho malo ísť o viac, než len opätovné postavenie zničených múrov.



"Ukrajina sa musí stať najslobodnejšou, najmodernejšou a najbezpečnejšou krajinou v Európe," vyhlásil.



K priebehu bojov na východe krajiny, kde museli ukrajinskí vojaci cez víkend opustiť mesto Lysyčansk a ruské sily tak úplne ovládli Luhanskú oblasť, sa Zelenskyj vyjadril len stručne, píše DPA.



Povedal, že ukrajinská armáda každý deň spôsobuje ruským jednotkám straty, a dodal: "Musíme ich zlomiť." To si podľa jeho slov vyžiada čas a "nadľudské úsilie", alternatíva však neexistuje, ak má mať Ukrajina zaistenú budúcnosť.



Vo Švajčiarsku sa v týchto dňoch koná prvá veľká konferencia o obnove Ukrajiny. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ na nej v pondelok odhadol, že na tento účel bude potrebných najmenej 750 miliárd dolárov (720 mld. eur).