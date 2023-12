Zelenskyj: S Poľskom posilníme spoluprácu, najmä v oblasti obrany

Kyjev 22. decembra (TASR) - Ukrajina a susedné Poľsko sa chystajú posilniť vzájomnú spoluprácu, najmä v oblasti obrany. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po stretnutí s novým poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorskim v Kyjeve. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zelenskyj uviedol, že so Sikorskim rokovali o významných príležitostiach na ďalšiu spoluprácu, ktorá obe krajiny posilní. "To zahŕňa osobitne spoločnú vojenskú výrobu," povedal s tým, že je ešte potrebné vyriešiť mnoho záležitostí. "Som však presvedčený, že to dokážeme," doplnil.



Ukrajinský prezident už predtým Poľsko a Ukrajinu označil za významných susedov so spoločnou históriou.



Pre Sikorského to bola prvá zahraničná cesta vo funkcii ministra zahraničných vecí. Nová proeurópska vláda poľského premiéra Donalda Tuska sa ujala moci pred týždňom.



Poľsko bolo už pred touto zmenou považované za jedného z najpevnejších podporovateľov Ukrajiny, píše DPA. Kyjevu dodáva tanky a bojové lietadlá, ktoré Ukrajinci potrebujú v voji proti ruskej invázii.