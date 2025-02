Zelenskyj: S Putinom sa stretne, až keď so spojencami dohodnú plán

Mníchov 14. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že je otvorený osobnému stretnutiu so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, keď sa Kyjev a jeho spojenci dohodnú na pláne ukončenia vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Stretnem sa len s jedným Rusom, s Putinom, a to až po tom, čo budeme mať spoločný plán s (prezidentom USA Donaldom) Trumpom a Európou," vyhlásil Zelenskyj. "A my si s Putinom sadneme a zastavíme vojnu. Len v tomto prípade budem pripravený stretnúť sa (s ním)," zdôraznila ukrajinská hlava štátu. Spomenula tiež, že už exituje plán na umiestnenie zahraničných síl na zabezpečenie mieru, no jeho podrobnosti sa nemôžu zverejniť, napísala agentúra DPA.



Ukrajina je ochotná diskutovať o všetkom, od mierových jednotiek až po vzťahy s NATO, a zároveň je otvorená akýmkoľvek možnostiam, ktoré umožnia zastaviť Putina, ozrejmil Zelenskyj. Podľa jeho slov je členstvo v NATO pre Ukrajinu najjednoduchšou bezpečnostnou zárukou. Prezident však zároveň skonštatoval, že Spojené štáty nikdy nevnímali Ukrajinu ako možného člena NATO, uvádza AP.



Zelenskyj na konferencii tiež potvrdil správy, že dostal od amerického prezidenta číslo na osobný telefón, aby mu mohol "kedykoľvek zavolať", doplnila AFP. Ukrajinský prezident sa plánuje počas konferencie stretnúť aj s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.