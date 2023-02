Zelenskyj sa Bidenovi poďakoval za slová podpory pre Ukrajinu

Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu poďakoval americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi za slová podpory pre Ukrajinu, ktoré boli súčasťou jeho utorňajšieho prejavu o stave Únie. TASR o tom informuje na základe Zelenského vyjadrenia na Twitteri.



"Ďakujem prezidentovi Spojených štátov za slová podpory pre Ukrajinu počas prejavu k národu," napísal Zelenskyj. V mene Ukrajiny sa Spojeným štátom poďakoval za pomoc a solidaritu. "Naše hodnoty sú rovnaké, našim spoločným cieľom je víťazstvo. Ukrajina si slobodne zvolí svoju budúcnosť. Tak to je a tak to bude," napísal.



Biden v utorok vystúpil s prejavom o stave Únie pred oboma komorami amerického Kongresu. V rámci zahraničnopolitických tém zopakoval, že USA budú podporovať Ukrajinu "tak dlho, ako to bude potrebné".



Spojené štáty v piatok 3. februára oznámili novú zásielku zbraní a munície pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov.