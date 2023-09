Zelenskyj sa cestou na Ukrajinu zastavil v Poľsku oceniť dobrovoľníkov

Varšava 24. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas cesty späť na Ukrajinu zastavil v meste Lublin na východe Poľska, kde odovzdal štátne ocenenia dvom poľským dobrovoľníkom a poďakoval Poľsku za je podporu. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry PAP.



V čase napätých vzťahov s Poľskom v súvislosti s vyvážaním obila sa však Zelenskyj počas svojej zastávky Poľsku nestretol však so žiadnym tamojším predstaviteľom, všíma si agentúra Reuters.



Zelenskyj odovzdal štátne ocenenie poľskej novinárke Blanke Zalewskej za to, že pomáhala s prevozom ranených detí do poľských nemocníc a Damianovi Dudovi, ktorý zostavil medicínsky tím na pomoc raneným vojakom pri frontovej línii. Prezident sa v Poľsku zastavil cestou z návštevy USA a Kanady.



"Ďakujem celému Poľsku za jeho neoceniteľnú podporu a solidaritu, ktoré pomáhajú brániť slobodu celej Európy," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.



Zelenskyj počas sobotňajšieho stretnutia s dobrovoľníkmi poďakoval tiež Poliakom, ktorí od prvého dňa otvorili svoje rodiny a domovy a pomáhajú Ukrajincom. "Verím, že akékoľvek výzvy, ktorým čelíme na našej spoločnej ceste, sú ničím v porovnaní s faktom, že medzi našimi ľuďmi je taká sila," uviedol Zelenskyj.



Vedúci kancelárie poľského prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz pre portál Onet.pl uviedol, že jeho kancelária nedostala nijakú žiadosť ohľadom stretnutia so Zelenským počas jeho pobytu v Poľsku.



Poľsko minulý týždeň predĺžilo zákaz dovozu ukrajinského obilia a vzoprelo sa tak rozhodnutiu Európskej komisie. To viedlo k diplomatickej roztržke s Kyjevom. Poľsko je pritom jedným z najskalnejších podporovateľov Ukrajiny od začiatku invázie vlani vo februári.



Zelenskyj však nahneval Poľsko, keď na Valnom zhromaždení OSN v New York povedal, že Kyjev sa snaží o zachovanie pozemných trás pre vývoz obilia, no niektoré krajiny hrajú v tejto súvislosti "politické divadlo", čo len pomáha Moskve. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok následne Zelenskému odkázal, aby neurážal Poľsko a jeho obyvateľov