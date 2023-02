Zelenskyj sa cestou z Bruselu stretol s poľským prezidentom Dudom

Varšava 10. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok večer stretol cestou z Bruselu späť do Kyjeva so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom. V piatok to poľskej agentúre PAP povedal vedúci kancelárie poľského prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Zelenskyj Dudu informoval počas stretnutia v meste Rzeszów na juhu Poľska o výsledkoch svojich stretnutí v Bruseli, Paríži a Londýne. Okrem toho hovorili prezidenti aj o súčasnej situácii na bojovom fronte na Ukrajine a o snahe Západu poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc.



Zelenskyj v stredu neohlásene navštívil Britániu, odkiaľ odcestoval do Francúzska a následne sa vo štvrtok v Bruseli zúčastnil na summite Európskej únie. Ukrajinský prezident vyzval v Bruseli európske štáty, aby zvýšili svoju pomoc pre Ukrajinu, a žiadal navýšenie dodávok zbraní.



Ešte predtým Zelenskyj v stredu rokoval v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. V Londýne sa stretol s britským premiérom Rishim Sunakom i kráľom Karolom III.



Išlo o prvú návštevu Zelenského v Európe od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.