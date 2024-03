Zelenskyj sa lídrom EÚ sťažoval sa na ruské agrokomodity v Únii

Brusel 21. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom videokonferencie vyzval vo štvrtok lídrov členských krajín EÚ na summite v Bruseli, aby neváhali ďalej vojensky pomáhať Ukrajine, a posťažoval sa aj na dovoz ruských agrokomodít na trhy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zelenskyj podľa prepisu prejavu, ktorý dostali novinári na summite, upozornil na nedostatok delostreleckej munície a zdôraznil, že EÚ môže poskytnúť viac. Pripomenul, že systémy protivzdušnej obrany poskytované Ukrajine európskymi štátmi udržujú ukrajinské mestá a dediny pri živote, nestačia však na ochranu celého územia "pred ruským terorom".



Prezident sa lídrom EÚ poďakoval za vytvorenie Fondu pomoci Ukrajine vo výške päť miliárd eur a ocenil aj českú iniciatívu na nákup munície v krajinách mimo EÚ, pričom dodal, že dodávky munície sú kľúčové pre vojakov na fronte.



Zelenskyj počas svojho príhovoru kritizoval skutočnosť, že ruské poľnohospodárske produkty a tiež agrovýrobky z Bieloruska nepodliehajú colným a obchodným obmedzeniam eurobloku, pričom ukrajinské obilie "sa vyhadzuje na cesty a železničné trate".



"To nie je fér," odkázal Zelenskyj lídrom EÚ.



Dodal, že dôsledkom ruskej vojny je tlak na Ukrajinu aj v obchodnej sfére, a pokračoval, že akékoľvek obchodné straty predstavujú stratu zdrojov, ktoré môžu zastaviť Rusko. Preto vyzval EÚ, aby pokračovala v liberalizácii obchodu s Ukrajinou. Upozornil, že ukrajinské obilie je dôležité pre Španielsko a Taliansko a vyvážaný cukor je potrebný na rumunskom trhu, čo platí aj pri iných kategóriách tovarov.



"Robíme všetko pre to, aby sme obnovili normálny objem vývozu našich potravín z prístavu Odesa a cez podunajskú oblasť a rumunské prístavy," vysvetlil a dodal, že "pokusy o obchodný separatizmus" v rámci EÚ oslabujú celý kontinent.



Debaty o obchodovaní s Ukrajinou prichádzajú po tom, ako inštitúcie EÚ začiatkom týždňa dosiahli kompromisnú dohodu, ktorá umožňuje, aby sa väčšina ukrajinských agroproduktov predávala na európskych trhoch bez cla. Viaceré členské krajiny na čele s Poľskom ju však odmietajú.



Zelenskyj vo svojom prejave naliehal aj na urýchlenie krokov v súvislosti s integračným úsilím Ukrajiny a otvorením rokovacieho procesu, čo by podľa jeho slov mohlo výrazne podporiť ľudí na Ukrajine.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)