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Zelenskyj sa môže s Putinom stretnúť v Moskve
Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ.
Autor TASR
Petrohrad 4. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je kedykoľvek vítaný v Moskve, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Zelenského otvorený list, v ktorom navrhuje ukončenie vojny, prímerie a osobné stretnutie s Putinom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Zelenskyj môže prísť do Moskvy kedykoľvek,“ citovali Peskova štátne médiá. Zelenského list Putinovi podľa neho zatiaľ nepredložili.
Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol preto, Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty.
Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
„Zelenskyj môže prísť do Moskvy kedykoľvek,“ citovali Peskova štátne médiá. Zelenského list Putinovi podľa neho zatiaľ nepredložili.
Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol preto, Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty.
Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.