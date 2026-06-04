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Zelenskyj sa môže s Putinom stretnúť v Moskve

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ.

Autor TASR
Petrohrad 4. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je kedykoľvek vítaný v Moskve, aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Zelenského otvorený list, v ktorom navrhuje ukončenie vojny, prímerie a osobné stretnutie s Putinom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Zelenskyj môže prísť do Moskvy kedykoľvek,“ citovali Peskova štátne médiá. Zelenského list Putinovi podľa neho zatiaľ nepredložili.

Ukrajinský prezident v liste zdôraznil, že nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kyjeve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol preto, Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty.

Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
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