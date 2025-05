Zelenskyj sa možno v nedeľu stretne s novým pápežom Levom XIV.

Kyjev 14. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že v nedeľu 18. mája sa pravdepodobne stretne s pápežom Levom XIV. Táto schôdzka závisí od vývoja rokovaní Ukrajiny s Ruskom, ktoré by sa mali uskutočniť tento týždeň v Istanbule, doplnila agentúra AFP, píše TASR.



AFP doplnila, že Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre päť zahraničných médií, s ktorých novinármi sa stretol dva dni pred avizovanými rusko-ukrajinskými rokovaniami v Istanbule.



Pápež Lev bude v nedeľu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne slúžiť svoju inauguračnú omšu, na ktorej sa očakáva aj účasť niekoľkých zahraničných lídrov.



Rokovania delegácií Ruska a Ukrajiny by sa v Istanbule mali konať od štvrtka. Zelenskyj už avizoval, že do Turecka odcestuje a že sa v Ankare stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Rusko zatiaľ neoznámilo, či sa na rokovaní v Istanbule zúčastní aj prezident Vladimir Putin.



„Dostali sme sa do bodu, keď nevieme, čo sa stane zajtra,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre zahraničné médiá.



Zelenskyj mal v pondelok svoj prvý telefonát s pápežom Levom, ktorého pri tejto príležitosti pozval na návštevu Ukrajiny. Lev vo svojom prvom nedeľnom príhovore k pútnikom vo Vatikáne vyzval na „skutočný, spravodlivý a trvalý mier“ na Ukrajine.