Zelenskyj sa obáva,že vojna s Iránom ovplyvní dodávky USA pre Ukrajinu

Prezident USA Donald Trump (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podávajú ruky na začiatku spoločnej tlačovej konferencie po stretnutí v Trumpovom klube Mar-a-Lago 28. decembra 2025 v Palm Beach na Floride.

Ak budú na Blízkom východe pretrvávať ozbrojené konflikty, určite to ovplyvní dodávky. Som si tým istý, poznamenal Zelenskyj. Zdôraznil, že doposiaľ v dodávkach nenastala zmena.

Autor TASR
Kyjev 2. marca (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok upozornil, že pokračujúce boje Spojených štátov a Izraela proti Iránu by mohli ovplyvniť dodávky rakiet pre protivzdušnú obranu Ukrajiny, ktorá je kľúčová pre ochranu kritickej infraštruktúry Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správ portálu Politico a agentúry AFP.

Ak budú na Blízkom východe pretrvávať ozbrojené konflikty, určite to ovplyvní dodávky. Som si tým istý,“ poznamenal Zelenskyj. Zdôraznil, že doposiaľ v dodávkach nenastala zmena. „Všetci rozumejú, že pre nás je táto (munícia) naším životom,“ dodal Zelenskyj.

Americký systém protivzdušnej obrany Patriot sa považuje za kľúčový pri odrážaní ruských raketových útokov na Ukrajinu počas viac než štvorročnej vojny. Viacerí európski predstavitelia sa však podľa Politica obávajú, že americké sily môžu spotrebovať zásoby rakiet Patriot na ochranu pred iránskymi útokmi na Blízkom východe, čo by znížilo ich dostupnosť pre Ukrajinu.
