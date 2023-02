Zelenskyj sa plánuje stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že plánuje stretnutie so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vyhlásenie Zelenského prišlo po tom, čo Peking vyzval na naliehavé mierové rokovania s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.



"Plánujem sa stretnúť so Si Ťin-pchingom," povedal Zelenskyj reportérom bez uvedenia podrobností o čase alebo mieste tejto schôdzky. "Bude to dôležité pre svetovú bezpečnosť," dodal ukrajinský prezident.



Čína v piatok pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu zverejnila 12-bodový dokument o "politickom urovnaní" tejto krízy. Vyzvala pritom Rusko a Ukrajinu, aby čo najskôr začali mierové rozhovory, a upozornila tiež, že v konflikte na Ukrajine nesmú byť použité jadrové zbrane.



Hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric označil v piatok toto vyhlásenie Číny za "dôležitý príspevok" s dôrazom na výzvu Pekingu vyhnúť sa použitiu jadrových zbraní, píše AFP.



"Všetci máme kolektívnu zodpovednosť urobiť to, čo je v našich silách, v záujme dosiahnutia spravodlivého mieru," dodal.