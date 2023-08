Zelenskyj sa poďakoval Dánsku za sľub, že pošle stíhačky F-16

Kodaň 21. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok v Kodani poďakoval dánskym zákonodarcom za pomoc v odolávaní ruskej invázii. Povedal to deň po tom, čo Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Zelenskyj v prejave v dánskom parlamente povedal, že ak bude invázia Ruska úspešná, vojenskou agresiou Kremľa budú ohrozené aj ďalšie časti Európy.



"Hrozba bude visieť nad všetkými susedmi Ruska, ak Ukrajina nezvíťazí," uviedol Zelenskyj.



"Demokracie sa môžu stať terčom - rakiet alebo žoldnierov alebo destabilizačných pokusov. Ale Ukrajina zvíťazí," vyhlásil.



Prezident opísal Ukrajinu ako štát brániaci západné hodnoty slobody a demokracie proti tyranii. Ukrajina musí byť správne zásobovaná (zbraňami), aby odrážala oveľa väčšiu silu Ruska, povedal.



Ukrajina vyvíja tlak na západných spojencov, aby jej poskytli stíhačky F-16. Ukrajinské ozbrojené sily disponujú iba lietadlami zo sovietskych čias a postup proti ruským pozíciám je bez leteckej podpory veľký hendikep, hovoria analytici.



Aj v prípade dodávky F-16 veliteľ vzdušných síl USA v Európe generál James Hecker minulý týždeň vyhlásil, že zásadne nezmenia vojnu v prospech Ukrajiny. Mať letky stíhačiek F-16 pripravené na boj môže trvať "štyri či päť rokov", povedal.



Stále nie je jasné ani to, aký druh zbraní budú môcť stíhačky F-16 niesť a ako sa bude robiť údržba týchto lietadiel na Ukrajine.



Spojené štáty dali Holandsku a Dánsku súhlas na to, aby svoje F-16-ky poskytli Ukrajine, pretože stíhačky sú vyrobené v USA.



Zelenskyj navštívil v nedeľu Holandsko a spoločne s holandským premiérom Markom Ruttem si prezrel dve F-16 v hangári na základni v Eindhovene. Rutte neuviedol počet ani časový rámec pre dodanie týchto stíhačiek. Povedal, že to závisí od toho, aby skoro budú pripravené ukrajinské posádky a potrebná infraštruktúra.



O poskytnutí svojich stíhačiek F-16 Kyjevu uvažujú aj Belgicko a Nórsko.