Zelenskyj sa poďakoval kambodžskému premiérovi za výcvik odmínovačov

Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok na Twitteri oznámil, že absolvoval telefonát s kambodžským premiérom Hun Senom a "poďakoval sa mu za zásadový postoj k podpore ukrajinskej nezávislosti a územnej celistvosti". Zelenskyj dodal, že Kambodža cvičí ukrajinských špecialistov v odmínovaní, keďže patrí v tejto oblasti k najlepším na svete.



TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Zelenskyj ďalej v tvíte napísal: "Dúfam, že táto spolupráca bude pokračovať. Rozprával som (s premiérom) aj o (ukrajinskom) mierovom pláne a apeloval som na Kambodžu, aby urobila konkrétne kroky smerujúce k jeho uvedeniu do praxe."



Spomínaný desaťbodový mierový plán prezidenta Zelenského obsahuje napríklad podmienku úplného stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny a zriadenie osobitného medzinárodného súdu pre vojnové zločiny Ruska.



Ukrajina sa v dôsledku ruskej invázie a okupácie stala najväčším zamínovaným územím na svete, uvádza sa v aprílovej správe mimovládnej organizácie Globsec. Situácia vo východoeurópskej krajine je podľa organizácie horšia než v štátoch, ktoré zažívajú dlhodobejšie konflikty, ako je Afganistan či Sýria.



Dôkladne preskúmať a zistiť, či po sebe ruská armáda nezachala muníciu alebo výbušniny, je teraz potrebné takmer na tretine územia Ukrajiny, teda na približne 174.000 štvorcových kilometroch.



Nevybuchnuté bomby, granáty a míny ohrozujú na Ukrajine nielen ľudské životy, ale vytvárajú aj riziko, že úrodná poľnohospodárska pôda bude roky nepoužiteľná. Upozornil na to Červený kríž.



Vojna v Kambodži sa skončila koncom 90. rokov 20. storočia a rozsiahle územia boli posiate pozemnými mínami a ďalšou nevybuchnutou muníciou. Neodstránených zostalo štyri až šesť miliónov výbušných zariadení. Za tridsať rokov zabili takmer 20.000 ľudí a približne 45.000 zranili, hoci priemerný ročný počet úmrtí klesol z niekoľkých tisícov na menej než 100.



Kambodžskí odmínovači sa stali jednými z najskúsenejších na svete a pod záštitou OSN teraz robia odmínovacie práce v Afrike a na Blízkom Východe.