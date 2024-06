Zelenskyj sa poďakoval USA za povolenie útočiť na ciele v Rusku

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X ocenil, že americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine zasahovať ciele na území Ruska zbraňami, ktoré jej dodali Spojené štáty, píše TASR.



"Vážim si rozhodnutie Joea Bidena o využívaní obranných kapacít Ukrajiny. Je to vítaný krok, ktorý nám teraz umožní lepšie chrániť Ukrajinu a Ukrajincov pred ruským terorom a pokusmi o rozšírenie vojny," napísal ukrajinský prezident.



Podľa Zelenského treba pokračovať v prijímaní podobných krokov, ktoré "demokratickému svetu zabezpečia strategickú výhodu v tejto konfrontácii, v ktorej sa rozhoduje nielen o osude Ukrajiny".



"Spoločne sa nám nepochybne podarí obnoviť spravodlivý mier a zaručiť bezpečnosť," dodal a poďakoval sa za podporu.



O povolení Spojených štátov zasahovať ciele na území Ruska s americkými zbraňami informoval v piatok šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Minister uviedol, že Ukrajina o uvoľnenie obmedzení na použitie amerických zbraní požiadala po niekoľkých týždňoch ruských útokov na východoukrajinské mesto Charkov a ofenzíve v pohraničnej Charkovskej oblasti.



Rusko sa medzičasom vyjadrilo, že o tomto konkrétnom rozhodnutí USA nič nevie. "Vo všeobecnosti však vieme, že sa už objavili pokusy zasiahnuť ruské územie zbraňami vyrobenými v Spojených štátoch," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho to vypovedá o miere zapojenia USA do vojny na Ukrajine.