Zelenskyj sa poďakoval vzdušným silám za zostrelenie ruských stíhačiek

Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval vzdušným silám svojej krajiny za to, že v uplynulých dňoch zostrelili dovedna sedem ruských stíhačiek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Som vďačný našim vzdušným silám a všetkým, ktorí chránia náš vzdušný priestor," povedal Zelenskyj s tým, že v priebehu týždňa bolo na Ukrajine zostrelených sedem ruských stíhačiek Suchoj.



Za jednu z najdôležitejších úloh vo vojne označil ukrajinský prezident práve ochranu vzdušného priestoru krajiny a pozícií na fronte pred ruskými leteckými a raketovými údermi.



Zelenskyj zároveň ohlásil - krátko pred sobotným druhým výročím spustenia ruskej invázie na Ukrajinu - aj dosiahnutie nových bezpečnostných dohôd so spojencami Kyjeva. Uviedol však zatiaľ bez bližších podrobností len to, že sa týkajú vojenskej pomoci a tiež veľmi konkrétnych finančných záruk pre Ukrajinu.



Ukrajina nedávno dosiahla bezpečnostné dohody s Britániou, Nemeckom či Francúzskom, pripomína DPA. Zelenskyj avizoval, že v najbližších týždňoch budú nasledovať aj ďalšie takéto dohody.