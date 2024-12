Zelenskyj sa poslednýkrát pred návratom Trumpa stretol so šéfom CIA

Kyjev 21. decembra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v Kyjeve stretol so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom. Oznámil to v sobotu na platforme Telegram s tým, že "Bill Burns uskutočnil svoju poslednú návštevu na Ukrajine ako riaditeľ CIA". Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty sú hlavným podporovateľom Ukrajiny vo finančnej a vojenskej oblasti od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022. Washington s Kyjevom zdieľa aj vojenské spravodajské informácie.



"Počas tejto vojny sme mali veľa stretnutí a som vďačný za jeho pomoc," povedal Zelenskyj o Burnsovi. Dodal, že o takýchto stretnutiach, či už na Ukrajine, v iných európskych krajinách, v USA a v iných častiach sveta, neboli zverejňované oficiálne informácie.



Zelenskyj zverejnil aj fotografiu, na ktorej podáva Burnsovi ruku. Kedy bola zhotovená, nekonkretizoval.



Posledné potvrdené stretnutie medzi Zelenským a Burnsom sa uskutočnilo v polovici roku 2023. Burns sa chystá opustiť post riaditeľa CIA po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025. Trump si za nového šéfa CIA vybral Johna Ratcliffa, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ amerických tajných služieb.