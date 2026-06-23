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Zelenskyj sa pravdepodobne nezúčastní na Konferencii o obnove Ukrajiny
O možnej neúčasti ukrajinského prezidenta informovali poľské médiá vrátane Poľského rozhlasu a rádia RMF FM. Organizátori zatiaľ nepotvrdili oficiálne zloženie ukrajinskej delegácie.
Autor TASR
Varšava 23. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa podľa neoficiálnych informácií nezúčastní na Konferencii o obnove Ukrajiny vo štvrtok a v piatok v Gdansku. Ukrajinskú delegáciu má na podujatí viesť premiérka Julija Svyrydenková, informuje varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
O možnej neúčasti ukrajinského prezidenta informovali poľské médiá vrátane Poľského rozhlasu a rádia RMF FM. Organizátori zatiaľ nepotvrdili oficiálne zloženie ukrajinskej delegácie.
Otázna je aj účasť poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý podľa vyjadrenia jeho kancelárie nebol na podujatie pozvaný. Podľa hovorcu vlády Adama Szlapku absencia pozvánky pre prezidenta vyplýva z formátu podujatia. „Prezidentský palác tiež neprejavil záujem o účasť,“ dodal hovorca vlády podľa agentúry PAP.
Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavné medzinárodné fórum venované budúcej povojnovej obnove a modernizácii krajiny. Tohtoročné podujatie bude piate v poradí a prvýkrát v Poľsku. Predchádzajúce ročníky sa konali vo švajčiarskom Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme.
Na konferencii sa podľa neoficiálnych informácií plánuje zúčastniť aj slovenský premiér Robert Fico, či český premiér Andrej Babiš.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
O možnej neúčasti ukrajinského prezidenta informovali poľské médiá vrátane Poľského rozhlasu a rádia RMF FM. Organizátori zatiaľ nepotvrdili oficiálne zloženie ukrajinskej delegácie.
Otázna je aj účasť poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý podľa vyjadrenia jeho kancelárie nebol na podujatie pozvaný. Podľa hovorcu vlády Adama Szlapku absencia pozvánky pre prezidenta vyplýva z formátu podujatia. „Prezidentský palác tiež neprejavil záujem o účasť,“ dodal hovorca vlády podľa agentúry PAP.
Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavné medzinárodné fórum venované budúcej povojnovej obnove a modernizácii krajiny. Tohtoročné podujatie bude piate v poradí a prvýkrát v Poľsku. Predchádzajúce ročníky sa konali vo švajčiarskom Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme.
Na konferencii sa podľa neoficiálnych informácií plánuje zúčastniť aj slovenský premiér Robert Fico, či český premiér Andrej Babiš.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)