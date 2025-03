Zelenskyj sa pred zasadnutím Európskej rady poďakoval za podporu

Brusel 6. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady v Bruseli poďakoval európskym krajinám za podporu Ukrajiny po jeho spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý v pondelok pozastavil vojenskú podporu pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa portálu Euronews.



"Chcem sa poďakovať všetkým európskym lídrom za tieto signály silnej podpory," povedal Zelenskyj sprevádzaný predsedom Európskej rady Antóniom Costom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. "Od samého začiatku vojny, počas celého tohto obdobia, a aj minulý týždeň ste boli s nami," uviedol prezident Ukrajiny.



"Sme veľmi vďační, že nie sme sami. Nie sú to len slová, cítime to. Je veľmi dôležité, že ste dali silný signál ukrajinskému ľudu, ukrajinským bojovníkom, civilistom, všetkým našim rodinám," dodal.



Portál Euronews pripomína, že Zelenskyj sa zúčastní na prvej polovici summitu, ktorá bude venovaná budúcnosti Ukrajiny. Potom absolvuje audienciu u belgického kráľa a stretne sa s predstaviteľmi novej vlády.



Okrem podpory Ukrajine sa európski lídri na štvrtkovom summite budú venovať aj posilneniu európskej obrany. "Myslím, že nemáme veľa času. Musíme míňať, míňať, míňať na obranu a odstrašenie, to je najdôležitejší odkaz, a zároveň naďalej podporovať Ukrajinu," vyhlásila.



Lotyšská premiérka Evika Siliňová označila oznámenie von der Leyenovej mobilizovať až 800 miliárd eur pre európsku obranu za "prvý krok". Dôležité je tiež podľa nej zvýšiť výdavky členských štátov na obranu nad 2 percentá HDP. Upozornila, že ak sa Rusko opätovne vyzbrojí, o niekoľko rokov môže zaútočiť na ďalšie európske štáty.