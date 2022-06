Zelenskyj sa poďakoval za podporu viacerým krajinám EÚ

Kyjev 22. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas utorka a stredy absolvoval telefonické rozhovory s premiérmi a prezidentmi viacerých členských krajín Európskej únie. Poďakoval sa im za podporu úsiliu jeho krajiny o získanie štatútu kandidátskej krajiny na vstup do EÚ, o ktorom má rozhodnúť tohtotýždňový summit EÚ. TASR o tom informovala na základe oznámení Zelenského na sociálnej sieti.



Španielsky premiér Pedro Sánchez na Twitteri napísal, že Zelenskému v utorňajšom telefonáte vyjadril podporu, pokiaľ ide o úsilie Ukrajiny získať štatút kandidáta na vstup do EÚ.



"Je to historická chvíľa, Španielsko je po vašom boku," napísal. Lídri členských krajín EÚ majú na tohtotýždňovom zasadnutí Európskej rady (23. – 24. júna) rozhodovať o udelení kandidátskeho štatútu Ukrajine a Moldavsku.



Zelenskyj s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou hovoril aj o zaistení potravinovej bezpečnosti a spolupráci v spojitosti s blížiacim sa summitom NATO. Tento summit (29. – 30. júna) bol aj témou rozhovoru s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. S českým premiérom Petrom Fialom diskutovali o prioritách blížiaceho sa českého predsedníctva v Rade EÚ, medzi ktoré patrí aj Ukrajina.



S lotyšským premiérom Krišjánisom Karinšom a litovským prezidentom Gitanasom Nausédom sa ukrajinský prezident venoval vývozu ukrajinského obilia.



Takisto sa spojil so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou či Mette Frederiksenovou, ktorá je na čele dánskej vlády, a premiérmi Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Portugalska a Írska Kirilom Petkovom, Andrejom Plenkovičom, Viktorom Orbánom, Antóniom Costom a Micheálom Martinom – ktorého pozval na návštevu Ukrajiny.



Premiér SR Eduard Heger so Zelenským v utorok hovoril aj o príležitostiach, ktoré sa pri plánovanej obnove Ukrajiny vytvárajú i pre slovenské firmy, podnikateľov a zamestnancov. Poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi sa Zelenskyj poďakoval za neochvejnú pomoc v oblasti obrany a podporu udelenia štatútu kandidátskej krajiny do EÚ.