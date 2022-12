Zelenskyj sa pri návrate z USA stretol s poľským prezidentom

Varšava 22. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že sa pri návrate zo Spojených štátov zastavil v Poľsku, aby sa stretol so svojím poľským partnerom Andrzejom Dudom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Cestou domov som absolvoval stretnutie s priateľom Ukrajiny – poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Zhrnuli sme rok, ktorý priniesol historické výzvy v dôsledku rozsiahlej vojny," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. Dodal, že diskutovali o "strategických plánoch do budúcnosti".



Zelenskyj navštívil vo štvrtok Spojené štáty. Išlo o jeho prvú cestu do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vo Washingtone sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom a s prejavom vystúpil aj v americkom Kongrese.



Biely dom ešte pred Zelenského príchodom oznámil, že Ukrajine poskytne na obranu pred ruskou agresiou systémy protivzdušnej obrany Patriot v rámci balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov.