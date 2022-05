Zelenskyj sa prihovoril Dánom; verí, že Ukrajina sa dočká mieru

Kyjev/Kodaň 5. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril vieru v to, že Ukrajina sa napriek ruskej invázii už čoskoro dočká mieru. Zelenskyj to povedal v prejave, ktorým sa v stredu večer prihovoril občanom Dánska prostredníctvom videolinku pri príležitosti 77. výročia oslobodenia ich krajiny spod nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny. Informovala o tom spravodajská stanica CNN a denník The Guardian.



"Rusko nie je pripravené zastaviť vojnu. Snívajú o dobytí Ukrajiny a ďalších európskych krajín. Stále snívajú o tom, že sloboda sa v Európe vytratí. Ich sny sa však nenaplnia. Splní sa ale sen o mieri... Tak, ako sa to stalo pred 77 rokmi," povedal ukrajinský prezident. Jeho prejav sa v stredu večer v Dánsku vysielal na veľkoplošných obrazovkách na námestiach, kde ho sledovali davy ľudí.



Zelenskyj v prejave varoval pred ruskou agresiou, ktorá by sa podľa jeho slov mohla rozšíriť aj do ďalších európskych krajín. "Teraz sa na Ukrajine rozhoduje o budúcnosti nášho svetadielu. O tom či nie len my, ale aj naši susedia, budú mať mier... Nikto nevie povedať, koľko dní ešte táto vojna potrvá. Verím však, že deň oslobodenia (od okupantov) sa blíži," povedal.



Zelenskyj sa tiež poďakoval podporovateľom Ukrajiny v Dánsku a požiadal ich, aby mali na pamäti deti, ktoré už zahynuli počas ruskej invázie na Ukrajinu. "Prosím, pamätajte na ukrajinské deti, 220 detí, ktoré prišli o životy v tejto vojne. Majte na pamäti, že Európa je schopná zastaviť ďalšie takéto dianie," dodal.