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Zelenskyj sa rozprával s Merzom o raketách pre protivzdušnú obranu
DPA pripomína, že aj keď ukrajinská protivzdušná obrana úspešne ničí veľkú časť ruských dronov a riadených striel, proti balistickým raketám je do veľkej miery bezmocná.
Autor TASR
Kyjev/Berlín 4. júla (TASR) - Dva dni po štvrtkovom masívnom ruskom raketovom útoku na Kyjev, pri ktorom zahynuli tri desiatky ľudí, sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozprával s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom o potrebách jeho krajiny v oblasti protivzdušnej obrany. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Lídri prebrali možnosti zabezpečenia ďalšej munície pre Ukrajinu. „Našou najvyššou prioritou sú teraz rakety pre systémy Patriot, ktoré chránia našich občanov pred ruskými balistickými útokmi,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Rusko totiž vsadilo všetko na raketové útoky proti Ukrajine. Iné možnosti, ako predlžovať vojnu, už nemá,“ dodal.
DPA pripomína, že aj keď ukrajinská protivzdušná obrana úspešne ničí veľkú časť ruských dronov a riadených striel, proti balistickým raketám je do veľkej miery bezmocná. Najúčinnejšiu ochranu poskytujú práve americké Patrioty, ktorých má Ukrajina k dispozícii len niekoľko. Dodávky munície pre tieto systémy sú navyše obmedzené v dôsledku vojny Spojených štátov s Iránom.
Nemecká strana po telefonickom rozhovore zverejnila len stručné vyhlásenie. Podľa neho Zelenskyj informoval Merza o následkoch štvrtkového leteckého útoku a poďakoval sa mu za podporu Nemecka, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Kancelár podľa jeho hovorcu opätovne ubezpečil, že Kyjev sa na podporu Berlína môže naďalej spoliehať.
Zelenskyj v telefonáte zároveň odmietol tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že ruské jednotky úplne ovládli východoukrajinské mesto Kosťantynivka. Podľa ukrajinského prezidenta sa šéf Kremľa v predvečer osláv 250. výročia nezávislosti Spojených štátov pokúsil oklamať svet aj amerického prezidenta Donalda Trumpa o jej dobytí.
Lídri prebrali možnosti zabezpečenia ďalšej munície pre Ukrajinu. „Našou najvyššou prioritou sú teraz rakety pre systémy Patriot, ktoré chránia našich občanov pred ruskými balistickými útokmi,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Rusko totiž vsadilo všetko na raketové útoky proti Ukrajine. Iné možnosti, ako predlžovať vojnu, už nemá,“ dodal.
DPA pripomína, že aj keď ukrajinská protivzdušná obrana úspešne ničí veľkú časť ruských dronov a riadených striel, proti balistickým raketám je do veľkej miery bezmocná. Najúčinnejšiu ochranu poskytujú práve americké Patrioty, ktorých má Ukrajina k dispozícii len niekoľko. Dodávky munície pre tieto systémy sú navyše obmedzené v dôsledku vojny Spojených štátov s Iránom.
Nemecká strana po telefonickom rozhovore zverejnila len stručné vyhlásenie. Podľa neho Zelenskyj informoval Merza o následkoch štvrtkového leteckého útoku a poďakoval sa mu za podporu Nemecka, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Kancelár podľa jeho hovorcu opätovne ubezpečil, že Kyjev sa na podporu Berlína môže naďalej spoliehať.
Zelenskyj v telefonáte zároveň odmietol tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že ruské jednotky úplne ovládli východoukrajinské mesto Kosťantynivka. Podľa ukrajinského prezidenta sa šéf Kremľa v predvečer osláv 250. výročia nezávislosti Spojených štátov pokúsil oklamať svet aj amerického prezidenta Donalda Trumpa o jej dobytí.