Zelenskyj sa s predsedníčkou Európskej komisie stretne v piatok

Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok stretne s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Oznámil to vo štvrtok Zelenského hovorca Serhij Nykyforov. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Nykyforov odmietol z bezpečnostných dôvodov poskytnúť médiám bližšie informácie týkajúce sa stretnutia ukrajinského prezidenta a predsedníčky EK.



Hovorca EK Eric Mamer v utorok oznámil, že Leyenová v priebehu týždňa vycestuje do Kyjeva spolu so šéfom úniovej diplomacie Josepom Borrellom. Do Kyjeva s nimi vo štvrtok pocestuje aj slovenský premiér Eduard Heger, ktorý to oznámil v stredu po rokovaní vlády.



Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali i premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska.