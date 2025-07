Zelenskyj sa s Trumpom dohodol na spolupráci pri protivzdušnej obrany

Kyjev/Washington 4. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v piatkovom telefonickom rozhovore s prezidentom USA Donaldom Trupom sa dohodli na spolupráci pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. Takisto sa dohodli na stretnutí svojich tímov, o termíne schôdzky sa bezprostredne nezmienil. Informuje o tom TASR.



„Mal som veľmi dôležitý a plodný rozhovor s prezidentom Spojených štátov. Zablahoželal som prezidentovi Trumpovi a celému americkému ľudu ku Dňu nezávislosti USA,“ napísal Zelenskyj na sieti X. Ukrajinci sú podľa neho vďační za všetku poskytnutú pomoc, ktorá pomáha „chrániť životy, životy i našu slobodu a nezávislosť“.



Zelenskyj podľa svojich slov s Trumpom diskutoval o súčasnej situácii vo vojne na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi napadlo Rusko. Témou rozhovoru boli ruské vzdušné útoky i širší vývoj na frontovej línii, uviedol s tým, že Trump je „veľmi dobre informovaný“ a poďakoval mu za jeho pozornosť venovanú Ukrajine.



„Hovorili sme o možnostiach v oblasti protivzdušnej obrany a dohodli sme sa, že budeme spolupracovať na posilnení ochrany nášho neba. Dohodli sme sa aj na stretnutí našich tímov,“ píše sa v príspevku ukrajinskej hlavy štátu.



Okrem toho mali podľa jeho slov aj podrobný rozhovor o schopnostiach obranného priemyslu a spoločnej výrobe. Ukrajina je pripravená na priame projekty so Spojenými štátmi a verí, že pre bezpečnosť je to mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o bezpilotné lietadlá a súvisiace technológie, dodal s tým, že na záver si vymenili názory na diplomatickú situáciu a spoločnú prácu s USA a ďalšími partnermi.



Telefonát sa odohral na pozadí rozhodnutia amerického ministerstva obrany pozastaviť dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. Denník Financial Times predtým informoval, že Zelenskyj chce okrem toho Trumpovi nastoliť aj tému budúcich nákupov zbraní od Spojených štátov. Ani o jednu z týchto záležitostí Zelenskyj na X nespomenul.



Trump ešte vo štvrtok telefonoval takmer hodinu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie. Prezident USA následne pripustil, že so šéfom Kremľa nedosiahol vôbec žiadny pokrok v otázke prímeria na Ukrajine, a povedal, že je z Putina sklamaný.



Vo štvrtok podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel hovoril s Trumpom aj nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz. Diskutovali o situácii na Ukrajine a obchode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Trump sa podľa Spiegelu v telefonáte s Merzom k ničomu nezaviazal. Nemecká strana vraj vyzvala na väčšiu podporu Ukrajiny v oblasti protivzdušnej obrany.