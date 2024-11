Zelenskyj sa s Trumpom stretne až po jeho inaugurácii v januári 2025

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajina musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zaistila, že sa vojna s Ruskom skončí na budúci rok diplomatickou cestou, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ako dodal, s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa až do jeho januárovej inaugurácie osobne nestretne, čo je v súlade so zákonom platným v USA. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Zelenskyj v rozhlasovom interview pripustil, že situácia na bojisku na východe Ukrajiny je ťažká a Rusko postupuje. Ruský prezident Vladimir Putin však podľa neho nemá záujem o dohodu o uzavretí mieru.



Ukrajinský prezident dodal, že americká legislatíva mu neumožňuje stretnúť sa s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom ešte pred jeho inauguráciou, ktorá sa uskutoční v januári 2025. Zelenskyj v tejto súvislosti dodal, že by sa s Trumpom určite stretol radšej osobne než prostredníctvom akéhokoľvek vyslanca alebo poradcu.



"Ja ako prezident Ukrajiny beriem vážne jedine rozhovor s prezidentom Spojených štátov, pri všetkej úcte k akémukoľvek sprievodu, k akýmkoľvek ľuďom," zdôraznil.



"Z našej strany musíme urobiť všetko pre to, aby sa táto vojna na budúci rok skončila diplomatickými prostriedkami," uzavrel podľa Reuters Zelenskyj.