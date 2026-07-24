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Zelenskyj sa s Trumpom stretne v utorok vo Washingtone, píšu agentúry

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Na snímke Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenskyj mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tím čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu.

Autor TASR
Washington/Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretne v utorok 28. júla vo Washingtone. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to v piatok napísali agentúry AFP a Reuters.

O možnej schôdzke medzi Zelenským a Trumpom na budúci týždeň v USA predtým v piatok informovala americká konzervatívna influencerka Laura Loomerová s tým, že jej to ukrajinský prezident povedal v rozhovore. Uviedla, že Zelenskyj sa pravdepodobne zúčastní na pohrebe zosnulého amerického senátora Lindseyho Grahama vo Washingtone.

Nemenovaný ukrajinský predstaviteľ pre Reuters povedal, že Zelenskyj mal záujem o cestu do USA, avšak jeho tím čakal na oficiálne potvrdenie Trumpovho programu z Bieleho domu.

Prezident Zelenskyj sa podľa plánu stretne s prezidentom Trumpom v utorok v Bielom dome,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie predstaviteľa Bieleho domu pod podmienkou zachovania anonymity.

Zelenskyj v stredu oznámil, že sa rozprával s osobitnými vyslancami Trumpa, Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, o možnom obnovení mierových rokovaní s Ruskom. Rozhovory sprostredkované USA sú pozastavené, keďže Washington sa teraz sústredí najmä na vojnu v Iráne.

Agentúra Reuters informovala, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o návrhu na prímerie vo vzduchu v rusko-ukrajinskom konflikte, aby ho predložili Moskve.

Ukrajinský zdroj uviedol, že Kyjev v minulosti oslovil ruského prezident Vladimira Putina s ponukou prímeria, ale ten ju odmietol. Niektorí predstavitelia sa však podľa Reuters domnievajú, že súčasný tlak na ruskú ekonomiku vyvolaný pokračujúcimi ukrajinskými útokmi by mohol postoj šéfa Kremľa zmierniť.
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