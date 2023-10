Zelenskyj sa Scholzovi poďakoval za nemecký balík obrannej pomoci

Berlín 21. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok cez telefón poďakoval nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi za najnovší balík nemeckej pomoci na posilnenie ukrajinskej vzdušnej obrany, informuje agentúra DPA.



Zelenskyj zdôraznil najmä význam ďalšieho systému protivzdušnej obrany Patriot a systémov Iris-T, ktoré chce Berlín na Ukrajinu poslať v priebehu najbližších dní a zimných mesiacov.



Okrem systémov protivzdušnej obrany by balík mal obsahovať aj najmodernejšie tanky Leopard, samohybné protilietadlové systémy Gepard a potrebnú muníciu. Nemecko by malo Ukrajine dodať aj vybavenie pre ukrajinské špeciálne jednotky v hodnote približne 20 miliónov eur, ktoré bude obsahovať vozidlá, zbrane a výstroj.



Scholz v telefonáte potvrdil pokračujúcu a nezlomnú solidaritu s Ukrajinou pri pretrvávajúcej ruskej agresii.



Ukrajinský prezident and nemecký kancelár sa zároveň rozprávali o nemecko-ukrajinskom ekonomickom fóre, ktoré sa uskutoční budúci týždeň v Berlíne. Podujatia sa zúčastnia vysokopostavení predstavitelia vlád oboch krajín a podnikateľskej sféry. Zelenskyj v tejto súvislosti na platforme Telegram vyjadril nádej, že fórum bude úspešné.



Nemecko oznámilo najnovší balík obrannej pomoci pre Ukrajinu 10. októbra. Jeho celková hodnota má dosiahnuť jednu miliardu eur.