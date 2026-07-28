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Zelenskyj sa stretne so senátormi, očakáva sa hlasovanie o sankciách

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Na snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Autor TASR
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Washington 28. júla (TASR) - Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v utorok, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. S odvolaním sa na senátnych asistentov o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Stretnutie by sa malo uskutočniť v utorok večer. Podľa jedného zo zdrojov sa tiež očakáva, že Senát začne v čase Zelenského návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval Graham.

Návrh zákona sa prerokúval približne rok pred tým, ako Graham tento mesiac náhle umrel. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine.

Kongresmani v rámci rokovaní znížili plánovanú výšku ciel na 100 percent namiesto paušálnych 500 percent z pôvodného návrhu, aby získali podporu pre zákon. Ten však v Kongrese vyvolal obavy v súvislosti s možnými novými právomocami pre prezidenta Donalda Trumpa.
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