Zelenskyj sa stretne so Starmerom, Macronom a Merzom v Londýne
Lídri štyroch krajín sa pred dvomi týždňami zúčastnili na virtuálnej schôdzke tzv. koalície ochotných, ktoré zvolali Macron a Starmer.
Autor TASR
Londýn 6. decembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok prijme v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza. Na spoločnom stretnutí budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra PA Media, píše TASR.
Lídri štyroch krajín sa pred dvomi týždňami zúčastnili na virtuálnej schôdzke tzv. koalície ochotných, ktoré zvolali Macron a Starmer. Ten plánuje využiť stretnutie v Londýne aj na to, aby vyjadril Ukrajine podporu zo strany Británie. Diskutovať okrem iného budú o prebiehajúcich rozhovoroch medzi americkými a ukrajinským predstaviteľmi.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zať šéfa Bieleho domu Jared Kushner sa aj v sobotu stretávajú s hlavným ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom a náčelníkom generálneho štábu ukrajinských síl Andrijom Hnatovom na Floride.
Vo vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí v noci na sobotu sa uvádza, že obe strany rokovaní sa zhodli na tom, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek mierovej dohode „závisí od ochoty Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania“.
