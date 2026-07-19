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Zelenskyj sa stretol s Fedorovom aj Syrským
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala vojna viesť.
Autor TASR
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Kyjev 18. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu stretol s odvolaným ministrom obrany Mychajlom Fedorovom a najvyšším veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským. V príspevku na sieti X zdôraznil, že budú vypracované rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti armády. Podľa informácií britského denníka Financial Times (FT) prezident zvažuje odvolanie Syrského z funkcie, informuje TASR.
„Včera aj dnes prebehlo množstvo konzultácií. Samozrejme, počúvam, čo ľudia hovoria. Dnes som sa dlho rozprával s Mychajlom Fedorovom. Dnes som sa rozprával aj s Oleksandrom Syrským. Rozhodnutia týkajúce sa armády budú vypracované,“ napísal Zelenskyj.
Fedorov po stretnutí potvrdil, že dialóg pokračuje. „Zmeny určite prídu. Z mojej strany vám ďakujem za nádej. Takúto zodpovednosť som nepociťoval ani vo vládnych funkciách. Ďakujem veteránom a vojakom za to, že bránia bojisko a zachovávajú česť. Prebieha dialóg. Verím, že sa to všetko vyrieši,“ napísal bývalý minister obrany.
V Kyjeve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradili do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klymenko.
Podľa FT Zelenskyj po vypuknutí protestov začal zvažovať odvolanie Syrského, ak sa nájde vhodný nástupca. Prezident je podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa ochotný tento krok podniknúť, ak nájde veliteľa, ktorý by zabezpečil hladký prechod právomocí a zároveň udržal obranné línie.
V súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami na ministerstve obrany Zelenskyj priznal, že Fedorov a Syrskyj nedokázali efektívne spolupracovať a že problémy na bojisku, vo vojenských brigádach a s mobilizáciou zostávajú nevyriešené. Fedorov tvrdí, že vo funkcii musel skončiť, pretože Syrskyj predložil prezidentovi „ultimátum“ na jeho odolanie.
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala vojna viesť. Minister obrany považoval drony a automatizáciu za budúcnosť vojenstva, zatiaľ čo generál naďalej uprednostňoval tradičný prístup zameraný na útočnú pechotu a delostrelectvo. Zelenskyj tento týždeň novinárom povedal, že vzťahy medzi Fedorovom a Syrským sa natoľko zhoršili, že spolu nekomunikovali a dialóg viedli iba prostredníctvom prezidenta.
„Včera aj dnes prebehlo množstvo konzultácií. Samozrejme, počúvam, čo ľudia hovoria. Dnes som sa dlho rozprával s Mychajlom Fedorovom. Dnes som sa rozprával aj s Oleksandrom Syrským. Rozhodnutia týkajúce sa armády budú vypracované,“ napísal Zelenskyj.
Fedorov po stretnutí potvrdil, že dialóg pokračuje. „Zmeny určite prídu. Z mojej strany vám ďakujem za nádej. Takúto zodpovednosť som nepociťoval ani vo vládnych funkciách. Ďakujem veteránom a vojakom za to, že bránia bojisko a zachovávajú česť. Prebieha dialóg. Verím, že sa to všetko vyrieši,“ napísal bývalý minister obrany.
V Kyjeve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradili do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klymenko.
Podľa FT Zelenskyj po vypuknutí protestov začal zvažovať odvolanie Syrského, ak sa nájde vhodný nástupca. Prezident je podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa ochotný tento krok podniknúť, ak nájde veliteľa, ktorý by zabezpečil hladký prechod právomocí a zároveň udržal obranné línie.
V súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami na ministerstve obrany Zelenskyj priznal, že Fedorov a Syrskyj nedokázali efektívne spolupracovať a že problémy na bojisku, vo vojenských brigádach a s mobilizáciou zostávajú nevyriešené. Fedorov tvrdí, že vo funkcii musel skončiť, pretože Syrskyj predložil prezidentovi „ultimátum“ na jeho odolanie.
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala vojna viesť. Minister obrany považoval drony a automatizáciu za budúcnosť vojenstva, zatiaľ čo generál naďalej uprednostňoval tradičný prístup zameraný na útočnú pechotu a delostrelectvo. Zelenskyj tento týždeň novinárom povedal, že vzťahy medzi Fedorovom a Syrským sa natoľko zhoršili, že spolu nekomunikovali a dialóg viedli iba prostredníctvom prezidenta.