Zelenskyj sa stretol s lídrami amerického Senátu

Washington 12. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok americkým senátorom uviedol, že s pomocou Spojených štátov by ukrajinskí vojaci mohli odraziť ruskú inváziu, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



Zelenskyj sa s predstaviteľmi amerického Senátu vrátane lídra tamojšej demokratickej väčšiny Chucka Schumera a lídra tamojšej republikánskej menšiny Mitcha McConnella stretol počas druhého dňa svojej návštevy vo Washingtone, ktorej cieľom je získať pre Ukrajinu ďalší balík nevyhnutnej pomoci zo strany USA.



Stretnutie so senátormi prebiehalo za zatvorenými dverami.



Schumer schôdzku označil za "veľmi silnú" a varoval, že Ukrajina potrebuje pomoc rýchlo, aby zabránila víťazstvu Ruska. "Dal nám (Zelenskyj) jasne najavo..., že ak prehráme, vyhrá Putin," povedal.



Ukrajinský prezident sa po svojom prejave údajne dočkal potlesku, najmä však zo strany demokratických senátorov, ktorí s ďalším balíkom pomoci pre Ukrajinu súhlasia.



Republikáni sú v tomto smere čoraz rezervovanejší, pričom odsúhlasenie nového balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov podmieňujú tým, aby zahŕňal aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej a hraničnej politike USA, čo zase odmietajú mnohí demokrati. Biely dom v tomto smere varuje, že finančná pomoc pre Ukrajinu zo strany Washingtonu vydrží len do konca roka.



Podľa AP odchádzali republikánski senátori z utorňajšieho stretnutia so Zelenským v zásade s nezmenenou pozíciou.



Ukrajinský prezident sa v utorok stretol aj s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Kongresu USA Mikeom Johnsonom, ako aj lídrom demokratickej menšiny v Snemovni Hakeemom Jeffriesom. Následne má absolvovať aj súkromnú schôdzku s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Zelenskyj už v pondelok povedal, že prieťahy v schvaľovaní pomoci zo strany USA prospievajú jedine ak Rusku a označil ich za "splnený sen" šéfa Kremľa Vladimira Putina.