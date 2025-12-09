Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj sa stretol s pápežom Levom XIV. v Castel Gandolfe

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy a pápež Leo XIV. mávajú novinárom počas stretnutia v Castel Gandolfo v Taliansku v utorok 9. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Pápež Lev XIV. minulý týždeň zdôraznil význam európskej účasti na snahách USA ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a naznačil, že Rím by mohlo zohrávať úlohu sprostredkovateľa.

Rím 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s pápežom Levom XIV. v pápežskom sídle Castel Gandolfo neďaleko Ríma, informuje TASR podľa správ agentúry ANSA a denníka The Guardian.

„Počas srdečných rozhovorov, ktoré boli zamerané na vojnu na Ukrajine, Svätý Otec zopakoval potrebu pokračovať v dialógu a vyjadril naliehavé želanie, aby súčasné diplomatické iniciatívy priniesli spravodlivý a trvalý mier,“ uvádza sa vo vyhlásení Svätej stolice. „Okrem toho sa diskutovalo aj o otázkach vojnových zajatcov a potrebe zabezpečiť návrat ukrajinských detí k ich rodinám,“ dodal Vatikán.

Ide už o druhé stretnutie Zelenského s pápežom, ktorý bol zvolený v máji. Predchádzajúce sa konalo v júli a diskutovali na ňom o návrate násilne deportovaných ukrajinských detí a potrebe dosiahnuť mier s Ruskom prostredníctvom dialógu.

Pápež Lev XIV. minulý týždeň zdôraznil význam európskej účasti na snahách USA ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a naznačil, že Rím by mohlo zohrávať úlohu sprostredkovateľa. Podľa neho má Taliansko kultúrne a historické predpoklady pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.

Po stretnutí sa Zelenskyj popoludní presunie do Ríma na rokovanie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Tá po pondelkovom stretnutí Zelenského s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka v Londýne pripomenula význam jednotného postoja európskych partnerov a USA pri dosahovaní spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
