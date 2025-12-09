< sekcia Zahraničie
Zelenskyj sa stretol s pápežom Levom XIV. v Castel Gandolfe
Pápež Lev XIV. minulý týždeň zdôraznil význam európskej účasti na snahách USA ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a naznačil, že Rím by mohlo zohrávať úlohu sprostredkovateľa.
Autor TASR,aktualizované
Rím 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s pápežom Levom XIV. v pápežskom sídle Castel Gandolfo neďaleko Ríma, informuje TASR podľa správ agentúry ANSA a denníka The Guardian.
„Počas srdečných rozhovorov, ktoré boli zamerané na vojnu na Ukrajine, Svätý Otec zopakoval potrebu pokračovať v dialógu a vyjadril naliehavé želanie, aby súčasné diplomatické iniciatívy priniesli spravodlivý a trvalý mier,“ uvádza sa vo vyhlásení Svätej stolice. „Okrem toho sa diskutovalo aj o otázkach vojnových zajatcov a potrebe zabezpečiť návrat ukrajinských detí k ich rodinám,“ dodal Vatikán.
Ide už o druhé stretnutie Zelenského s pápežom, ktorý bol zvolený v máji. Predchádzajúce sa konalo v júli a diskutovali na ňom o návrate násilne deportovaných ukrajinských detí a potrebe dosiahnuť mier s Ruskom prostredníctvom dialógu.
Pápež Lev XIV. minulý týždeň zdôraznil význam európskej účasti na snahách USA ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a naznačil, že Rím by mohlo zohrávať úlohu sprostredkovateľa. Podľa neho má Taliansko kultúrne a historické predpoklady pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.
Po stretnutí sa Zelenskyj popoludní presunie do Ríma na rokovanie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Tá po pondelkovom stretnutí Zelenského s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka v Londýne pripomenula význam jednotného postoja európskych partnerov a USA pri dosahovaní spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
