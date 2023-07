Zelenskyj sa stretol s pravoslávnym patriarchom; poďakoval za podporu

Istanbul 8. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodyr Zelenskyj sa v sobotu stretol v Istanbule s pravoslávnym ekumenickým patriarchom a konštantinopolským arcibiskupom Bartolomejom I., ktorému poďakoval za duchovnú podporu Ukrajiny, informovala agentúra DPA.



Patriarcha, ktorý je nominálnou hlavou pravoslávneho kresťanstva, verejne kritizuje ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine a tiež ruskú pravoslávnu cirkev za to, že ruskú inváziu neodsúdila.



"Ďakujem ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi za duchovnú podporu Ukrajiny a Ukrajincov, za modlitby za mier pre celú našu krajinu, pre všetkých našich ľudí," napísal Zelenskyj na Twitteri.



Ukrajinský prezident sa podľa vlastných slov zúčastnil na "spomienkovej modlitbe na obete vojny na Ukrajine", ktorá sa konala v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätého Juraja v Istanbule.



Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu zverejnila vyhlásenie, v ktorom konštantinopolský patriarcha uviedol, že sa modlí za mier na Ukrajine a vyzval na "urýchlenú repatriáciu ukrajinských detí vzatých do Ruska".



Bartolomej I. sa v roku 2019 dostal do sporu s Moskvou po tom, čo napriek nesúhlasu Ruska oficiálne uznal nezávislosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi od moskovského patriarchátu.