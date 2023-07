Zelenskyj sa stretol so šéfmi českého parlamentu a odletel z ČR

Praha 7. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretol s predsedom českého Senátu Milošom Vystrčilom a predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou a ukončil návštevu ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Po rokovaní s českým premiérom Petrom Fialom spoločne položili kvety k pamätnej doske 17. novembra na Národnej triede. Podľa českého premiéra sa na tom dohodli na poslednú chvíľu. "Chcel som mu ukázať miesto, ktoré je symbolom nášho zápasu o slobodu a demokraciu," vysvetlil neočakávaný bod programu Fiala. Zelenskyj potom zamieril do hornej komory parlamentu, kde ho privítal jej predseda Vystrčil.



Ten odovzdal ukrajinskému prezidentovi symbolický kľúč od Senátu. "Svojim najväčším priateľom - ľuďom, ktorých si vážime a ktorým veríme - sme zvyknutí v českom Senáte odovzdať kľúč od českého Senátu," povedal Vystrčil s tým, že to berie ako obojstranný záväzok. Senát bude podľa jeho slov robiť všetko pre to, aby Ukrajina získala svoju územnú celistvosť a stala sa slobodnou demokratickou krajinou. Zároveň verí, že sa to prejaví na tom, kam bude Ukrajina v budúcnosti smerovať.



Potom ho o niekoľko sto metrov ďalej v Poslaneckej snemovni privítala Pekarová Adamová. "Všetkým pripomenul prvok, ktorý sme v politike dlho nevideli. Prvok hrdinstva. Na to, čomu bol zo dňa na deň vystavený, nemôže byť nikto pripravení. On ukázal, že jeho vlasť je mu cennejšia než vlastný život," napísala šéfka dolnej komory po stretnutí s prezidentom Ukrajiny.



Darovala mu tričko s potlačou uznesenia, ktorým česká snemovňa označila súčasný ruský režim za teroristický. Zároveň pozvala manželku ukrajinského prezidenta Olenu na summit Krymskej platformy, ktorý sa v októbri uskutoční v Prahe.



Zelenskyj pricestoval do Prahy vo štvrtok večer. Ihneď po prílete zamieril na Pražský hrad, kde sa stretol s prezidentom Petrom Pavlom. ČR je 15. krajinou, ktorú prezident Ukrajiny navštívil od začiatku ruskej invázie vlani vo februári.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)