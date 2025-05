Zelenskyj sa stretol so senátormi USA, ktorí chcú zvýšiť tlak na Rusko

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na piatkovom stretnutí s americkými senátormi Lindseym Grahamom a Richardom Blumenthalom v Kyjeve opätovne vyjadril nádej na uvalenie prísnejších sankcií na Rusko, píše TASR podľa agentúry DPA.



„Som vďačný za iniciatívu - návrh zákona o sankciách, ktorý už podporilo 82 (amerických) senátorov z oboch politických strán,“ uviedol Zelenskyj v piatok na platforme X. „Diskutovali sme o ňom aj o ďalších pákach, ktoré môžeme použiť, aby sme Rusko prinútili k mieru. O to sa spoločne budeme naďalej snažiť," dodal.



Ukrajinský prezident zároveň obvinil Moskvu z toho, že si robí žarty z diplomatických iniciatív a rokovania využíva len ako zásterku na prípravu svojej novej ofenzívy. Zdôraznil, že Rusko ďalej útočí na ukrajinské mestá a obce, pričom odmieta všetky návrhy prímeria. „Preto je potrebný ďalší tlak,“ dodal.



Zelenskyj poďakoval ako republikánskemu senátorovi Grahamovi, tak aj demokratovi Blumenthalovi za presadzovanie podpory Ukrajiny v oboch ich politických táboroch. „Práve skutočná účasť Spojených štátov v každej fáze rokovaní môže zaručiť spoľahlivý mier,“ uviedol.



Graham a Blumenthal sa počas svojej piatkovej návštevy Kyjeva stretli aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, s ktorým hovorili o možnom rozšírení obchodných vzťahov.



Graham podľa vlastných slov očakáva, že tieto obchodné vzťahy sa zamerajú na vojenský sektor s tým, že ten americký bude Ukrajine predávať zbrane, ktoré už vyvinul. Nakupovať od USA by ich podľa neho mohli aj iné krajiny, ktoré by ich následne dodávali Ukrajine.



Obaja senátori stoja za novým navrhovaným balíkom sankcií proti Rusku, ktorý v americkom Senáte podporuje väčšina zákonodarcov naprieč oboma politickými stranami. Zatiaľ však nie je zrejmé, či by získal rovnakú podporu aj v dolnej komore amerického Kongresu, teda Snemovni reprezentantov. Republikán Graham zároveň podľa DPA nateraz nechce v tomto úsilí predbiehať amerického prezidenta Donalda Trumpa, snažiaceho sa sprostredkovať urovnanie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom.