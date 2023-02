Zelenskyj sa stretol v Kyjeve s delegáciou amerických kongresmanov

Kyjev 21. februára (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s delegáciou amerických kongresmanov, ktorí pricestovali na návštevu Kyjeva. Hovoril s nimi o zločinoch páchaných na Ukrajine ruskými vojakmi a o situácii na frontových líniách, informovala televízia CNN.



Zelenského stretnutie so skupinou kongresmanov sa konalo deň po tom, ako Kyjev neohlásene navštívil prezident USA Joe Biden. V ukrajinskej metropole strávil — krátko pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022 — vyše päť hodín.



"Je to veľmi silný signál. Včera — návšteva prezidenta Bidena a dnes — stretnutie s vami," povedal Zelenskyj v utorok skupine republikánskych členov Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. "Podľa môjho názoru ide o dôležitý dôkaz, že Spojené štáty podporujú Ukrajinu".



Delegáciu viedol predseda vplyvného výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné záležitosti, texaský republikán Michael McCaul.



Podľa pozorovateľov ide o prejav toho, že Ukrajinu podporuje nielen administratíva demokratického prezidenta Bidena, ale aj republikáni ovládajúci Snemovňu reprezentantov.



Na utorkovom stretnutí v Kyjeve sa hovorilo o "zločinoch páchaných príslušníkmi ruských inváznych vojsk" a o situácii na ukrajinských bojiskách, uviedla Zelenského kancelária.



Ukrajinský prezident okrem iného informoval kongresmanov o utorkovom ruskom ostreľovaní mesta Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré si vyžiadalo najmenej šesť obetí. "Opäť zomierali ľudia. Potrebujeme zbrane, aby sme mohli zastaviť tieto zločiny," vyhlásil Zelenskyj.



Na žiadosť kongresmanov ich oboznámil o tom, aké zbrane a vojenské vybavenie ukrajinská armáda momentálne najviac potrebuje.



Zároveň poďakoval za všetku podporu, ktorú Ukrajina dostala od Spojených štátov: "Za balíky pomoci pre našu armádu... a samozrejme za finančnú podporu, ktorá nám pomáha zvládnuť všetky problémy spôsobené ruskou agresiou".



Michael McCaul nedávno podporil úvahy, že by Spojené štáty mohli dodať Ukrajine stíhačky F-16. "Podľa môjho názoru na to dozrieva situácia," povedal McCaul pre CNN.