Zelenskyj sa usiluje o ďalšie zbrojné dohody so spojencami
Autor TASR
Kyjev/Moskva 15. apríla (TASR) — Ruské útoky zasiahli od utorka do stredy viacero oblastí Ukrajiny za frontovou líniou, pričom zabili osemročného chlapca v Čerkaskej oblasti a 74-ročnú predavačku v novinovom stánku v Záporoží, uviedli prezident Zelenskyj a miestni predstavitelia. TASR o o tom píše podľa agentúry AP.
„Každý deň potrebujeme rakety protivzdušnej obrany – každý deň Rusko pokračuje vo svojich útokoch,“ uviedol Zelenskyj v aplikácii Telegram. V priebehu 48 hodín navštívil tri európske hlavné mestá a pred stredajšou cestou do Talianska si zabezpečil prísľuby vojenskej a finančnej podpory od Nemecka a Nórska.
Po viac ako štyroch rokoch boja proti ruskej invázii má Ukrajina osvedčené znalosti v oblasti stíhacích dronov a vyvinula prelomovú technológiu protivzdušnej obrany. Chýbajú jej však peniaze na zvýšenie ich výroby, aby túto svoju výhodu využila voči útočníkovi.
Najvyššou diplomatickou prioritou Ukrajiny je preto zabezpečiť pomoc spojencov pri nákupe a výstavbe ďalších systémov protivzdušnej obrany, povedal Zelenskyj v stredu medzi stretnutiami s európskymi lídrami.
Ukrajina v reakcii na nočné ruské útoky v stredu popoludní zaútočila dronmi na priemyselnú zónu v meste Sterlitamak v Baškirsku.
„Trosky dopadli na územie jedného z podnikov. Na mieste sú všetky zložky a hasia požiar,“ napísal baškirský najvyšší predstaviteľ Radij Chabirov na Telegrame. Okrem hlasných výbuchov bolo prakticky z akejkoľvek časti mesta vidno stúpajúci hustý čierny dym.
Petrochemický závod Sterlitamak sa špecializuje na výrobu syntetických kaučukov, antioxidantov a zložiek leteckého paliva. Kyjev zvýšil intenzitu dronových útokov na ruskú energetickú infraštruktúru, vojenské továrne a chemické závody, ktoré by mohli dodávať suroviny na výrobu zbraní. Útok v Sterlitamaku bol piatym od začiatku mesiaca.
