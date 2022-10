Zelenskyj sa usiluje o dôveru obyvateľstva v okupovaných oblastiach

Kyjev 4. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po úspechoch ofenzívy Kyjeva usiluje o získanie dôvery obyvateľstva, ktoré zostalo na Ruskom okupovaných územiach. "Ruskí propagandisti v oblastiach zatiaľ ovládaných okupantmi presviedčajú ľudí, že Ukrajina bude takmer každého, kto zostane na obsadenom území, považovať za kolaboranta. To je šialené," povedal Zelenskyj v pondelok večer v pravidelnom videopríhovore. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Kto neslúžil Rusom, nemá sa čoho obávať, podotkol ďalej Zelenskyj. Podpora, ktorú obyvateľstvo preukazuje okupantom, je podľa neho len "ojedinelá", a to napriek tomu, že sa pod okupačnou správou zatiaľ nachádzajú "státisíce" ľudí.



Tieto vyjadrenia ukrajinského prezidenta protirečia ruským naratívom, podľa ktorých sa obyvatelia v štyroch čiastočne obsadených ukrajinských oblastiach - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej - väčšinovo vyslovili za pričlenenie k Rusku, konštatuje DPA. S týmto odôvodnením ruský prezident Vladimir Putin tieto oblasti po falošných referendách anektoval.



Zelenskyj vo videopríhovore ďalej informoval o ďalších územných ziskoch ukrajinskej armády a ohlásil aj vyplácanie dôchodkov a sociálnych dávok na opätovne dobytom území.



Európska únia sa v memorande o porozumení v pondelok zaviazala poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške päť miliárd eur. Lotyšský podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis na Twitteri vysvetlil, že tieto peniaze od Európskej únie by mali ísť na bezprostredné zabezpečenie likvidity ukrajinského štátu a vyplácanie miezd a dôchodkov. Prvá tranža má prísť na Ukrajinu v polovici októbra, ďalšie dve ešte do konca tohto roka.