Zelenskyj sa usiluje o rozšírenie ukrajinského štátneho znaku

Kyjev 30. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfa, že návrh na rozšírenie ukrajinského žlto-modrého štátneho znaku, trojzubca, by mohol parlament schváliť ešte do 30. výročia ukrajinskej nezávislosti od bývalého Sovietskeho zväzu (24. augusta 1991), informuje stanica Slobodná Európa.



Zelenskyj v utorok uviedol, že ukrajinskej Najvyššej rade (parlamentu) predložil návrh zákona, ktorý by aktualizoval podobu štátneho znaku Ukrajiny. Ak by ho poslanci schválili, krajina by získala zložitejší štátny znak, než je súčasný žltý trojzubec na modrom podklade.



Ukrajina sa usiluje pridať ku krajinám, ktoré majú dva štátne znaky, pričom jeden slúži ako vizuálna skratka pre prepracovanejší väčší symbol štátnosti. Centrom nového znaku má byť doterajší trojzubec, ktorý však bude obklopený ďalšími heraldickými symbolmi.



Návrh, ktorý v zákonodarnom zbore predložil Zelenskyj, získal už vlani ocenenie od profesionálnej poroty, v ktorej bol i tvorca súčasného ukrajinského štátneho znaku.



Presná symbolika súčasného trojzubca nie je jasná, ale jeho najskoršie použitie sa datuje do obdobia vlády Vladimíra I., kniežaťa Kyjevskej Rusi, pred približne 1000 rokmi.



V roku 1918 sa trojzubcový emblém objavil ako štátny znak nezávislej Ukrajiny počas krátkodobého obdobia ukrajinskej ľudovej republiky, ktorá existovala v rokoch 1917-1920 – predtým, ako Ukrajinu ovládli ruskí boľševici a zmenili ju na jednu z republík Sovietskeho zväzu.



Počas druhej svetovej vojny sa trojzubec znovu objavil ako symbol nacistických nacionalistických organizácií, ktoré bojovali proti Sovietom - vrátane neslávne známej Ukrajinskej pomocnej polície (UVP), ktorá pomáhala Nemcom počas krvavej okupácie Ukrajiny, vysvetľuje Slobodná Európa.



Po tom, ako Ukrajina v roku 1991 vyhlásila nezávislosť od bývalého Sovietskeho zväzu, boli kosák a kladivo zástavy Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky nahradené menším emblémom žltého trojzubca na modrom podklade.



Väčší a prepracovanejší štátny znak doposiaľ nebol –napriek opakovaným pokusom – zavedený, čo spôsobili rôzne predstavy a spory ohľadne jeho podoby. O definitívne riešenie tejto otázky sa teraz usiluje prezident Zelenskyj.