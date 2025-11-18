< sekcia Zahraničie
Zelenskyj sa usiluje oživiť mierové rokovania, navštívi Turecko
Zelenskyj od nedele cestuje po európskych štátoch v snahe získať podporu pre svoju armádu a poškodenú energetickú infraštruktúru.
Kyjev 18. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu navštívi Turecko, aby sa pokúsil „oživiť“ mierové rokovania, oznámil to v utorok na sociálnych sieťach. Prioritou Ukrajiny je podľa neho urobiť všetko pre ukončenie vojny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a príspevku Zelenského na sieti X.
Zelenskyj od nedele cestuje po európskych štátoch v snahe získať podporu pre svoju armádu a poškodenú energetickú infraštruktúru. V nedeľu podpísal dohodu o dodávkach plynu s Gréckom a v pondelok sa v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým podpísal dohodu o zámere nakúpiť od Francúzska stíhačky Rafale a ďalšie vojenské vybavenie. V utorok Zelenskyj navštívi Španielsko, kde sa stretne s kráľom Filipom VI., premiérom Pedrom Sánchezom i poslancami parlamentu.
Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025
Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff
