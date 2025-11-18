Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj sa usiluje oživiť mierové rokovania, navštívi Turecko

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Foto: TASR/AP

Zelenskyj od nedele cestuje po európskych štátoch v snahe získať podporu pre svoju armádu a poškodenú energetickú infraštruktúru.

Kyjev 18. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu navštívi Turecko, aby sa pokúsil „oživiť“ mierové rokovania, oznámil to v utorok na sociálnych sieťach. Prioritou Ukrajiny je podľa neho urobiť všetko pre ukončenie vojny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a príspevku Zelenského na sieti X.

„Pripravujeme sa na oživenie rokovaní a vyvinuli sme riešenia, ktoré navrhneme našim partnerom. Hlavnou prioritou Ukrajiny je robiť všetko možné, aby sa priblížil koniec vojny. Zároveň pracujeme na obnove výmeny zajatcov a návrate našich vojakov domov,“ napísal.



Zelenskyj od nedele cestuje po európskych štátoch v snahe získať podporu pre svoju armádu a poškodenú energetickú infraštruktúru. V nedeľu podpísal dohodu o dodávkach plynu s Gréckom a v pondelok sa v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým podpísal dohodu o zámere nakúpiť od Francúzska stíhačky Rafale a ďalšie vojenské vybavenie. V utorok Zelenskyj navštívi Španielsko, kde sa stretne s kráľom Filipom VI., premiérom Pedrom Sánchezom i poslancami parlamentu.

Reuters: K rokovaniam so Zelenským v Turecku sa pridá Trumpov vyslanec Witkoff



Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v stredu navštívi Turecko, kde sa zúčastní na plánovaných rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informoval agentúru Reuters nemenovaný turecký zdroj. Zelenskyj cestu do Turecka oznámil krátko predtým, podľa svojich slov sa pokúsi oživiť mierové rokovania. Informuje o tom TASR.

Witkoff vedie diplomatické úsilie USA o ukončenie vojny na Ukrajine. Tento rok sa niekoľkokrát v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Okrem toho pomohol sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy a v októbri vyhlásil, že uzatváranie mierových dohôd sa pre neho „stáva nákazlivým“, pripomenul web stanice Sky News.

Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory však podľa stanice BBC nepriniesli žiadne prelomové kroky. Strany sa v podstate dohodli iba na výmene vojnových zajatcov, ktoré následne aj uskutočnili.

Tieto výmeny sú momentálne pozastavené, znepriatelené krajiny však aktuálne rokujú o ich obnovení. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov minulý týždeň viedol príslušné konzultácie v Istanbule.

Ukrajina podľa Zelenského teraz vyvinula riešenia, ktoré navrhne svojim partnerom. Hlavnou prioritou Kyjeva je urobiť všetko pre ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, zdôraznil v utorok ukrajinský prezident.
